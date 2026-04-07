18:53, 7 апреля 2026Авто

В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

Прокуратура запретила онлайн-площадки, предлагавшие рамки-перевертыши для машин
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России заблокировали несколько интернет-магазинов, которые занимались реализацией спецустройств для сокрытия или подмены государственных автомобильных номеров. На онлайн-площадках рамки-перевертыши можно было приобрести за 6-12 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Эти устройства помогают нарушителям правил дорожного движения (ПДД) безнаказанно превышать скорость на дорогах, а также избегать оплаты за проезд по платным дорогам и за пользование парковками.

Прокуратура признала выявленную информацию с предложениями незаконной, поскольку она провоцирует на противоправные действия и нарушение ПДД. Суд принял доводы и наложил запрет на интернет-площадки, которые были внесены в российский реестр запрещенных доменов.

Ранее россиянам напомнили, что собственник машины вправе потребовать от хозяина собаки компенсацию за мойку в случае, если животное испачкало транспортное средство. Кроме того, собачник будет привлечен к административной ответственности.

    Последние новости

    «До них доходит слишком долго». Почему решение устранить верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

    Девушку схватили на улице в центре Москвы, закинули на плечо и унесли

    Международные резервы России резко упали

    Раскрыты последствия атаки США на нефтяной хаб Ирана

    В сети восхитились 50-летней невестой в свадебном платье

    Описана опасность старых смартфонов

    Чимаев рассказал о построенном в родном селе за сотни тысяч долларов спортзале

    В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Все новости
