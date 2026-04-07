В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

Прокуратура запретила онлайн-площадки, предлагавшие рамки-перевертыши для машин

В России заблокировали несколько интернет-магазинов, которые занимались реализацией спецустройств для сокрытия или подмены государственных автомобильных номеров. На онлайн-площадках рамки-перевертыши можно было приобрести за 6-12 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Эти устройства помогают нарушителям правил дорожного движения (ПДД) безнаказанно превышать скорость на дорогах, а также избегать оплаты за проезд по платным дорогам и за пользование парковками.

Прокуратура признала выявленную информацию с предложениями незаконной, поскольку она провоцирует на противоправные действия и нарушение ПДД. Суд принял доводы и наложил запрет на интернет-площадки, которые были внесены в российский реестр запрещенных доменов.

