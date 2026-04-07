Россиянам напомнили про штрафы из-за животных в машине

ТАСС: Владельцу собаки грозит штраф до 3 тысяч руб. за испачканное питомцем авто

Собственник машины вправе потребовать от хозяина собаки компенсацию за мойку в случае, если животное испачкало транспортное средство. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина Элина Андрюхина.

С юридической точки зрения эта ситуация будет квалифицироваться как несоблюдение правил выгула животных, уточнила эксперт. Если в регионе нет специальных норм, ответственность наступает по Кодексу об административных правонарушениях РФ. Нарушителю грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей.

Кроме того, после привлечения владельца животного к административной ответственности, автовладелец может взыскать с него стоимость мойки или химчистки в гражданско-правовом порядке, то есть через суд. Но при условии доказанного факта, подчеркнула юрист.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов предупредил россиян о неожиданном штрафе из-за несовершенства дорожных камер. Если пассажир во время движения такого автомобиля говорит по телефону, то камера может выписать штраф, ошибочно приняв его за водителя.