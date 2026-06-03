ПМЭФ-2026. День первый

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14:35, 3 июня 2026Экономика

В России заявили о трудностях с развитием стартапов

Глава «Опоры России» Калинин: Слабый опыт бизнесменов сокращает жизнь стартапов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Недостаточно высокий уровень квалификации бизнесменов существенно сокращает жизнь стартапов на внутреннем рынке. Об этой проблеме заявил президент «Опоры России» Александр Калинин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит газета «Известия».

На этом фоне, отметил он, многие перспективные проекты в России прекращают работу спустя несколько лет после запуска. Это очень короткий срок, констатировал Калинин, призвав начать активнее развивать бизнес-образование в стране. «Бизнес сейчас нужно вести профессионально», — констатировал он.

Сейчас средняя продолжительность жизни стартапов в России составляет 3-4 года. В западных и азиатских странах аналогичный показатель гораздо выше. Исправить кризисную ситуацию, по словам Калинина, помогло бы серьезное обновление многих учебных программ в сфере экономики, менеджмента и предпринимательства.

Еще одной проблемой российского бизнеса Калинин назвал относительно низкий уровень производительности труда сотрудников. По этому показателю Россия существенно отстает от стран-лидеров. При этом далеко не все компании заинтересованы в решении этой проблемы, посетовал он. Вместо этого руководитель предприятий предпочитают обращаться за дорогими кредитами в банки, тем самым лишь усиливая свою финансовую нагрузку.

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