Трамп пригрозил вывести контингент США из Италии и Испании

Трамп заявил, что недоволен Италией и Испанией, и пригрозил вывести контингент

Италия и Испания не помогли Вашингтону в ходе конфликта с Ираном, поэтому США рассматривают возможность вывода из этих стран американского военного контингента. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает издание Time.

«А почему бы и нет? Италия ничем нам не помогла, а Испания вела себя ужасно. Мы помогли им с Украиной, но когда они были нам нужны, их не было рядом», — заявил американский лидер.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2025 года в Италии находилось 12 662 военнослужащих США, а в Испании — 3814.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уже одержали победу над Ираном, но хотят выиграть с «большим отрывом». Говоря о передаче Ирану обогащенного урана для использования в энергетике и медицинских нуждах, он добавил, что Тегеран «ничего не получит» от Вашингтона.