19:49, 1 мая 2026Мир

Спецпосланники Трампа отложили поездку на Украину

В США откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pool / Reuters

Спецпосланники президента США Дональда Трампа отложили поездку на Украину из-за отсутствия прогресса в переговорах. Об этом пишет Telegram-канал Kyiv Independent.

Речь идет о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые обсуждали визит в Киев. Отмечается, что эта поездка рассматривалась бы как возможный шаг к восстановлению трехсторонних переговоров об украинском кризисе. Кроме того, в материале говорится, что внимание США переключилось на конфликт с Ираном.

Среди причин приводятся логистические сложности при поездке в страну в условиях закрытого воздушного пространства, а также отсутствие прогресса в переговорах.

Ранее издание Poltico сообщало, что в Белом доме забыли про Украину. Уточнялось, что это произошло из-за начавшегося конфликта на Ближнем Востоке.

