В Белом доме забыли про Украину

Politico: В Белом доме не смогли вспомнить последнее обсуждение Украины

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине из-за начавшегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Иран определенно стал главным фокусом», — признался анонимный высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам источников Politico, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Джаред Кушнер, являющиеся ключевыми переговорщиками по Украине, в настоящий момент в основном работают над Ираном. При этом подчеркивается, что оба представителя Белого дома поддерживают контакты с Москвой и Киевом, пусть и в ограниченном формате.

Американские чиновники также указали на снижение интереса Трампа к конфликту на Украине из-за охлаждения отношений со странами Европы после их отказа присоединиться к военной операции против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. При этом подчеркивается, что урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается важным приоритетом для президента США.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил паузу со стороны США в переговорах по Украине. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва относится к этому с пониманием.