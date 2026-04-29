Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 29 апреля 2026Мир

В Белом доме забыли про Украину

Politico: В Белом доме не смогли вспомнить последнее обсуждение Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не смогли вспомнить последнее обсуждение урегулирования конфликта на Украине из-за начавшегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Иран определенно стал главным фокусом», — признался анонимный высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам источников Politico, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Джаред Кушнер, являющиеся ключевыми переговорщиками по Украине, в настоящий момент в основном работают над Ираном. При этом подчеркивается, что оба представителя Белого дома поддерживают контакты с Москвой и Киевом, пусть и в ограниченном формате.

Американские чиновники также указали на снижение интереса Трампа к конфликту на Украине из-за охлаждения отношений со странами Европы после их отказа присоединиться к военной операции против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. При этом подчеркивается, что урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается важным приоритетом для президента США.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил паузу со стороны США в переговорах по Украине. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва относится к этому с пониманием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об увеличении дальности ударов Украины по России

    Летательный аппарат НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

    Участница хищения миллиарда из бюджета России с украшениями Cartier попала на видео

    В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

    Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

    Трутнев потребовал объяснить цены на яблоки на Чукотке

    Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

    Турецкого боксера дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином

    Волочкова рассказала о нерушимой связи с Басковым

    Апрель 2026 года оказался претендентом на метеорекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok