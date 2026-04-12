Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 12 апреля 2026

В Кремле объяснили паузу со стороны США в переговорах по Украине

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Украинская делегация перед закрытыми переговорами о прекращении войны . Фото: Emma Farge / Reuters

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока поставлены на паузу. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил приостановку решения этого вопроса из-за невозможности посредничества со стороны Вашингтона в связи с загруженностью американских коллег в Иране. Он подчеркнул, что Москва относится к этому с пониманием.

«Сейчас этот трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави», — прокомментировал Песков.

Ранее Песков прокомментировал отказ ЕС от российских нефти и газа. Он заявил, что в Кремле подобное решение считают свидетельством близорукости европейского руководства.

Также пресс-секретарь президента России допустил вероятность, что Европа захочет создать собственный оборонный альянс. По его словам, подобное решение может быть обусловлено озабоченностью лидеров Евросоюза действиями властей США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok