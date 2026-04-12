13:44, 12 апреля 2026Мир

В Кремле прокомментировали отказ ЕС от российских нефти и газа

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Mohammed Ameen / Reuters

Отказ Евросоюза (ЕС) от российских нефти и газа свидетельствуют о близорукости европейского руководства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Вести».

«Это просто говорит именно о близорукости нынешнего руководства европейских стран. Причем эта близорукость не у всех», — рассказал Песков.

По его словам, часть лидеров стран Европы выступает за более прагматичный подход и сохранение экономических связей.

Ранее в апреле Песков назвал НАТО враждебным альянсом, воспринимающим Москву как врага. «Это альянс, который нас считает своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера», — сказал представитель Кремля.

