В Кремле оценили вероятность создания Европой собственного оборонного альянса

Песков допустил, что Европа захочет создать собственный оборонный альянс

Вполне вероятно, что Европа захочет создать собственный оборонный альянс. Вероятность этого допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков сообщил, что в Кремле видят, что страны Евросоюза (ЕС) озабочены действиями США, а также наблюдают за тем, какие решения европейские власти предпринимают в области политики обороны и безопасности.

В связи с этим Песков не исключил, что страны Европы в какой-то момент начнут двигаться к созданию собственного оборонного альянса.

Ранее Песков прокомментировал отказ ЕС от российских нефти и газа. Он заявил, что в Кремле подобное решение считают свидетельством близорукости европейского руководства.

Также 2 апреля Песков назвал НАТО враждебным альянсом, воспринимающим Москву как врага. «Это альянс, который нас считает своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера», — сказал представитель Кремля.