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19:00, 14 июня 2026Спорт

Футболист Сафонов сыграл свадьбу

Футболист ПСЖ Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Вратарь сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк провели свадебную церемонию. Об этом Кондратюк сообщила в своем Telegram-канале.

Кондратюк рассказала, что пара начала готовиться к свадебной вечеринке год назад, и в субботу все наконец состоялось: они собрали близких и родных за двумя столами, и все прошло, как они хотели. Юридически Сафонов и Кондратюк расписались еще в 2025 году в консульстве России в Париже.

Для 27-летнего Сафонова это второй брак. Ранее он был женат на Анастасии Казачек, с которой начал встречаться в школьные годы. О разводе пары стало известно в октябре 2021 года, а у них есть дочь Майя, родившаяся летом того же года.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С французским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов, на его счету также две победы в чемпионате Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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