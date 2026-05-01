Букмекеры назвали фаворита пятого матча серии «Локомотив» — «Авангард»

Аналитики считают «Локомотив» фаворитом в пятом матче серии с «Авангардом»

Букмекеры назвали фаворита пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают фаворитом встречи «Локомотив». Поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1,63. Успех «Авангарда» оценивается с коэффициентом 2,14.

На данный момент со счетом 3-1 в серии ведут хоккеисты «Авангарда». Пятая встреча пройдет 2 мая в Ярославле, начало в 17:00 по московскому времени.

