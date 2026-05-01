Новости спорта
10:19, 1 мая 2026Спорт

Оценены шансы «Спартака» завоевать бронзу чемпионата России по футболу

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы московского «Спартака» завоевать бронзовые медали чемпионата России по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 2,40. Главным претендентом на бронзу остается столичный «Локомотив» (2,10).

В числе претендентов на бронзу также калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. На эти клубы можно поставить с коэффициентами 9,00 и 15,00 соответственно.

За три тура до конца «Локомотив» идет на третьем месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 49 очками. «Спартак» расположился на четвертой строчке с 48 очками. У «Балтики» 46 очков, у ЦСКА — 45.

    Последние новости

    Попытка нападения на российского губернатора попала на видео

    Оценены шансы «Спартака» завоевать бронзу чемпионата России по футболу

    В автомобиле под Москвой нашли тела троих мужчин

    Раскрыт график работы МФЦ, поликлиник и других учреждений Москвы в праздники

    Названы самые дорогие направления для отдыха на майские праздники в России

    Баскетболисты клубов НБА устроили массовую драку и сбили с ног судью

    Росавиация сообщила об ограничениях полетов в аэропорту Калуги

    Москвичам назвали дату наступления метеорологического лета

    Фицо рассказал о пристающих «в туалетах в Брюсселе» после встреч с Путиным политиках ЕС

    Ученый Бутягин рассказал о лишениях в польской тюрьме

    Все новости
