Оценены шансы «Спартака» завоевать бронзу чемпионата России по футболу

Шансы «Спартака» взять бронзу в РПЛ оценили коэффициентом 2,40

Букмекеры оценили шансы московского «Спартака» завоевать бронзовые медали чемпионата России по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 2,40. Главным претендентом на бронзу остается столичный «Локомотив» (2,10).

В числе претендентов на бронзу также калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. На эти клубы можно поставить с коэффициентами 9,00 и 15,00 соответственно.

За три тура до конца «Локомотив» идет на третьем месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 49 очками. «Спартак» расположился на четвертой строчке с 48 очками. У «Балтики» 46 очков, у ЦСКА — 45.