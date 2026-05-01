Трамп рассказал о своем отношении к ударам по Ирану

Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не возобновлять удары по Ирану. О своем отношении к этому вопросу он рассказал журналистам в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

Американский президент допустил возобновление атак. «Хотим ли мы прийти и разнести их к чертям, навсегда положить им конец? Или мы хотим заключить сделку? Такие варианты», — также сказал он.

По его словам, он не хотел бы прибегать к первому варианту из человеческих соображений.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон уже одержал победу над Тегераном, но хочет выиграть с «большим отрывом». Говоря о передаче Ирану обогащенного урана для использования в энергетике и медицинских нуждах, он добавил, что страна «ничего не получит» от США.