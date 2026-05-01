Аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт на юге России ввел ограничения на прием и выпуск самолетов — речь идет об аэровокзале в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Это произошло в 19:15 по местному времени. Следом в краснодарском аэропорту заявили о возможном изменении в расписании в связи с закрытиями воздушных гаваней в регионе. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в этот день сообщалось об ограничениях полетов в аэропорту Калуги.

