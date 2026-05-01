Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:39, 1 мая 2026Путешествия

Аэропорт на юге России ввел ограничения

Аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и выпуск самолетов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аэропорт на юге России ввел ограничения на прием и выпуск самолетов — речь идет об аэровокзале в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Это произошло в 19:15 по местному времени. Следом в краснодарском аэропорту заявили о возможном изменении в расписании в связи с закрытиями воздушных гаваней в регионе. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в этот день сообщалось об ограничениях полетов в аэропорту Калуги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok