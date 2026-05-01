09:45, 1 мая 2026

Росавиация сообщила об ограничениях полетов в аэропорту Калуги

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грабцево, являющемся основной воздушной гаванью Калуги. Об этом в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Ранее в Ассоциации Туроператоров России (АТОР) рассказали, что в 2026 году российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще — с начала января в воздушных гаванях более 450 раз вводились временные ограничения. Уточнялось, что пик пришелся на апрель. В прошлом месяце ограничения ввели 290 раз. Это в 2,3 раза чаще, чем за аналогичный период марта.

