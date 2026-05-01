Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

Бывший СССР

Зеленский анонсировал усиление ПВО для Днепропетровска и Одессы
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об усилении противовоздушной обороны (ПВО) для Днепропетровска и Одессы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что украинский лидер анонсировал новые меры в связи с массированной атакой беспилотников Вооруженных сил (ВС) России днем 1 мая. «Плотность нападения высокая, и именно поэтому, хотя и процент сбивания высокий — 388 дронов сбито, — все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и громады», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины объявил о реформе армии страны с июня. Так, он поручил обеспечить специальные контракты для пехотинцев с зарплатой в размере 250-400 тысяч гривен (425-680 тысяч рублей), в зависимости от выполнения задач на поле боя. Кроме того, Зеленский захотел поменять подход к комплектации подразделений и усилить контрактную систему.

