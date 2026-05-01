20:19, 1 мая 2026Мир

Лавров созвонился с главой МИД Ирана

Глава МИД России Лавров созвонился с иранским коллегой Аракчи
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба МИД Ирана.

«Аракчи обсудил и обменялся мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым относительно последних позиций и инициатив Исламской Республики Иран в отношении окончания войны и агрессии Соединенных Штатов и сионистского режима», — говорится в публикации.

1 мая стало известно, что Иран через посредников в Пакистане передал США ответ на предложения Вашингтона по прекращению войны. Что ответил Тегеран на американские инициативы, не сообщалось.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже одержали победу над Ираном, но хотят выиграть с «большим отрывом». Говоря о передаче Ирану обогащенного урана для использования в энергетике и медицинских нуждах, он добавил, что Тегеран «ничего не получит» от Вашингтона.

