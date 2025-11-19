Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
Стало известно об огромной скидке на российский газ для Китая

Reuters: «Новатэк» предоставил Китаю скидку в 30-40 % на газ с «Арктик СПГ-2»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская газовая компания «Новатэк» предоставила покупателям из Китая скидки на сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2» в размере 30-40 процентов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Столь огромный дисконт связан с тем, что найти других покупателей на партии, отгруженные с подсанкционного проекта на Гыданском полуострове, долгое время не удавалось.

Производство СПГ на «Арктик СПГ-2» началось еще в декабре 2023 года, но после попадания в SDN-List американского Минфина потенциальные покупатели отказались от сделок. Весь 2024 год «Новатэк» пытался реализовать хотя бы одну партию, но в итоге все пришлось оставить на хранение. Впервые продать груз в Китай удалось только в августе 2025 года.

По данным собеседников агентства, покупателю первая партия обошлась в 32 миллиона долларов при рыночной стоимости 44 миллиона. С того момента отправлено было уже 14 партий.

Ранее Bloomberg выяснил, что Китай начал собирать собственный теневой флот газовозов для доставки партий с «Арктик СПГ-2». Под это определение попадает уже как минимум два судна, задействованных в доставке. Тем не менее эксперты отмечают, что сделать такой флот незаметным гораздо сложнее, чем в случае с нефтью. Газовозов в мире в десять раз меньше, чем нефтяных танкеров, кроме того, подавляющее их большинство могут передвигаться в арктических водах только летом.

