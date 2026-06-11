На Западе сделали резкое заявление после ударов по России

Диесен: Запад должен понимать, что атаки по России не заставят ее капитулировать

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что западным странам следует осознать: атаки на российскую территорию не приведут к капитуляции Москвы.

По его словам, Россия способна выдерживать серьезный ущерб, не прибегая к прямой эскалации с НАТО.

«Всегда есть какие-то восторги: "О, Россия горит, она проиграет". Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. <…> Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — предупредил профессор.

Диесен также отметил, что Запад перешел все «красные линии», пытаясь спровоцировать Россию, но при этом не имеет реальной возможности противостоять Москве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противники Москвы не гнушаются терактами. В том числе в отношении детей, как это было по колледжу в Старобельске, отметил российский глава.