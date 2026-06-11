Девушка уехала с дружеского ужина в пиццерию по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Suspicious-Taste1572 рассказала, как уехала с дружеского ужина в пиццерию по неожиданной причине. По словам девушки, подруга пригласила домой гостей и накрыла стол, однако количество еды обескуражило присутствующих.

«Накануне она всем сказала, что будет готовить веганскую лазанью. Я не веган, но решила попробовать. Когда подали ужин, я с удивлением обнаружила, что это вовсе не лазанья. Там не было ни макарон, ни сыра, ни соуса. По сути, это были слои овощей, сложенные вместе, а "паста" состояла из листьев салата с ломтиками помидоров и других свежих овощей между ними», — написала девушка.

Съев порцию, она все еще чувствовала заметный голод. Не став жаловаться хозяйке, девушка решила уйти со встречи пораньше, чтобы нормально подкрепиться в ресторане. Оказалось, что такие же эмоции еда вызвала у некоторых других гостей, поэтому они покинули дом вместе.

«Мы отправились в местную пиццерию. Никто из нас не упоминал об этом в социальных сетях, но организовавшая тот ужин подруга каким-то образом все узнала. Позже она позвонила мне и сказала, что было грубо и оскорбительно, что мы пошли поесть после того, как она потратила время на приготовление ужина. Я сказала ей, что ценю ее старания, но была очень голодна. Она же утверждает, что этот факт унизил ее, как будто все посмеялись над ее стряпней», — посетовала девушка.

Ранее попытка другого пользователя удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом. Накануне их визита он наткнулся на видео с рецептом вкусного и, как ему показалось, простого соуса к пасте.