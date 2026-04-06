Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

Пользователь Reddit с ником ArdenwNordz рассказал о своей попытке удивить друзей, собиравшихся прийти к нему в гости. Накануне визита он наткнулся на видео с рецептом вкусного и, как ему показалось, простого соуса к пасте, однако попытка приготовить его не увенчалась успехом.

«Медленно запеченные помидоры, целая головка чеснока, свежий базилик — все как положено. В субботу я потратил четыре часа на приготовление. Он потрясающе пах. Я поставил его в холодильник на ночь, как и было рекомендовано», — написал автор.

На следующий день после приезда семерых товарищей он достал соус. За ночь смесь каким-то образом разделилась на слои, явив мужчине томатную воду, плавающую на поверхности густой оранжевой пасты. Он начал разогревать соус и помешал его, но это не помогло. Тогда он увеличил огонь, однако содержимое сковороды начало подгорать.

«Я добавил сливки, потому что запаниковал. Я добавил сыр, потому что запаниковал еще сильнее. В этот момент соус представлял собой совершенно новое вещество, ранее не существовавшее в природе. Я все равно подал его на стол», — признался автор.

Наблюдая, как его друзья пробуют блюдо, он разглядел на их лицах специфическое выражение, свойственное людям, изо всех сил пытающимся найти хоть какие-то приятные качества в еде. Затем один из них уточнил, не водка ли стала основой для соуса. Автор зачем-то ответил утвердительно.

«Теперь все думают, что мое фирменное блюдо — это соус из водки, который на вкус похож на вызывающий сожаление теплый томатный соус. Два человека с тех пор попросили у меня рецепт. Я уже три недели отправляю им расплывчатые, уклончивые ответы», — заключил мужчина.

