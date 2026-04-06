04:00, 6 апреля 2026

Попытка удивить друзей кулинарными навыками обернулась «вызывающим сожаление» итогом

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: rlat / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ArdenwNordz рассказал о своей попытке удивить друзей, собиравшихся прийти к нему в гости. Накануне визита он наткнулся на видео с рецептом вкусного и, как ему показалось, простого соуса к пасте, однако попытка приготовить его не увенчалась успехом.

«Медленно запеченные помидоры, целая головка чеснока, свежий базилик — все как положено. В субботу я потратил четыре часа на приготовление. Он потрясающе пах. Я поставил его в холодильник на ночь, как и было рекомендовано», — написал автор.

Материалы по теме:
Как приготовить постные котлеты? Авторские рецепты от шеф-поваров
Как приготовить постные котлеты?Авторские рецепты от шеф-поваров
23 января 2026
В России создают альтернативу европейским деликатесам. Как меняется гастрономическая карта мира?
В России создают альтернативу европейским деликатесам.Как меняется гастрономическая карта мира?
30 марта 2026
17 способов покрасить яйца на Пасху: как получить красивые оттенки и узоры в домашних условиях?
17 способов покрасить яйца на Пасху:как получить красивые оттенки и узоры в домашних условиях?
1 апреля 2026

На следующий день после приезда семерых товарищей он достал соус. За ночь смесь каким-то образом разделилась на слои, явив мужчине томатную воду, плавающую на поверхности густой оранжевой пасты. Он начал разогревать соус и помешал его, но это не помогло. Тогда он увеличил огонь, однако содержимое сковороды начало подгорать.

«Я добавил сливки, потому что запаниковал. Я добавил сыр, потому что запаниковал еще сильнее. В этот момент соус представлял собой совершенно новое вещество, ранее не существовавшее в природе. Я все равно подал его на стол», — признался автор.

Наблюдая, как его друзья пробуют блюдо, он разглядел на их лицах специфическое выражение, свойственное людям, изо всех сил пытающимся найти хоть какие-то приятные качества в еде. Затем один из них уточнил, не водка ли стала основой для соуса. Автор зачем-то ответил утвердительно.

«Теперь все думают, что мое фирменное блюдо — это соус из водки, который на вкус похож на вызывающий сожаление теплый томатный соус. Два человека с тех пор попросили у меня рецепт. Я уже три недели отправляю им расплывчатые, уклончивые ответы», — заключил мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на то, как оконфузилась перед своим бойфрендом, попытавшись приготовить ему изысканный ужин. Ее выбор пал на высококачественные стейки в идеальной прожарке на трюфельном масле.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Попадание беспилотника ВСУ в жилой дом в портовом российском городе попало на видео

    Европу предупредили о риске использования Украины

    Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

    Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

    Операция при распространенном виде рака оказалась эффективной даже после 80 лет

    Мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести

    Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Все новости
