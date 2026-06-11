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04:30, 11 июня 2026Наука и техника

Найдено защищащее печень от токсинов природное средство

F&F: Ферментированный сок ягод годжи снижает вред для печени от токсинов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что ферментированный сок ягод годжи с добавлением селена может снижать вред для печени от патулина — токсина, который появляется в испорченных фруктах и продуктах из них. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте мышам давали напиток из сока годжи, прошедшего ферментацию с помощью тибетского кефирного грибка. Это похожий принцип на приготовление кефира: микроорганизмы перерабатывают напиток и меняют его состав. Сок дополнительно обогатили селеном — микроэлементом, который участвует в антиоксидантной защите организма.

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У мышей, которые получали патулин, развивались признаки повреждения печени. Но у животных, которым давали ферментированный сок годжи, эти нарушения были менее выраженными: снижались показатели повреждения печени в крови, уменьшались воспаление и окислительный стресс.

Также напиток помогал восстановить баланс кишечных бактерий, который нарушался под действием токсина. Авторы считают, что защитный эффект может быть связан сразу с несколькими механизмами: снижением воспаления, усилением антиоксидантной защиты и влиянием на микрофлору. При этом работа проведена на мышах, поэтому пользу такого напитка для человека еще предстоит подтвердить.

Ранее ученые выяснили, что бактерия Helicobacter pylori повышает риск развития жировой болезни печени.

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