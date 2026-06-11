Найдено защищащее печень от токсинов природное средство

F&F: Ферментированный сок ягод годжи снижает вред для печени от токсинов

Ученые выяснили, что ферментированный сок ягод годжи с добавлением селена может снижать вред для печени от патулина — токсина, который появляется в испорченных фруктах и продуктах из них. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте мышам давали напиток из сока годжи, прошедшего ферментацию с помощью тибетского кефирного грибка. Это похожий принцип на приготовление кефира: микроорганизмы перерабатывают напиток и меняют его состав. Сок дополнительно обогатили селеном — микроэлементом, который участвует в антиоксидантной защите организма.

У мышей, которые получали патулин, развивались признаки повреждения печени. Но у животных, которым давали ферментированный сок годжи, эти нарушения были менее выраженными: снижались показатели повреждения печени в крови, уменьшались воспаление и окислительный стресс.

Также напиток помогал восстановить баланс кишечных бактерий, который нарушался под действием токсина. Авторы считают, что защитный эффект может быть связан сразу с несколькими механизмами: снижением воспаления, усилением антиоксидантной защиты и влиянием на микрофлору. При этом работа проведена на мышах, поэтому пользу такого напитка для человека еще предстоит подтвердить.

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