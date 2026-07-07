Песков назвал главный голос России на международной арене

Пресс-секретарь Песков назвал Путина главным голосом России на международной арене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью с журналистом швейцарского издания Weltwoche заявил, что главным представителем страны на международной арене является Владимир Путин.

Журналист в ходе интервью с представителем Кремля назвал его главным человеком, который доносит позицию России.

«Нет, у нас много тех, кто доносит позицию. А главный голос России — это президент Путин», — отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что диалог России с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен, однако в будущем ситуация может измениться с приходом новых лидеров.