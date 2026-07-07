Песков рассказал о встрече Зеленского с Путиным в 2019 году

Песков: Зеленский спорил на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году

Украинский президент Владимир Зеленский начал спорить на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в 2019 году о содержании согласованного совместного заявления. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Он уточнил, что в Париже обсуждались Минские договоренности и был составлен проект совместного заявления.

Как указал представитель Кремля, в обсуждении приняли участие Зеленский, Путин, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: "Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?» — вспомнил Песков.

Ранее пресс-секретарь заявил, что если Зеленский готов приехать в РФ, то его примут в Москве, а не в Константиновке.