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15:36, 10 июня 2026Наука и техника

Выявлена скрытая причина повышенного риска жировой болезни печени

Front Nutr: Бактерия Helicobacter pylori повышает риск развития жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Бактерия Helicobacter pylori, известная как одна из главных причин гастрита и язвы желудка, может быть связана с повышенным риском развития жировой болезни печени. К такому выводу пришли исследователи из Китая, проанализировавшие данные почти шести тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили две крупные выборки: более тысячи пациентов китайской клиники и почти пять тысяч участников американского исследования NHANES. Они оценивали наличие инфекции Helicobacter pylori и признаки метаболически ассоциированной стеатотической болезни печени (MASLD) — заболевания, при котором в печени накапливается жир, повышая риск воспаления, цирроза и других осложнений.

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Анализ показал, что у людей с инфекцией Helicobacter pylori вероятность наличия жировой болезни печени была значительно выше. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола, индекса массы тела, диабета и уровня холестерина. Исследователи предполагают, что бактерия может влиять на обмен веществ и поддерживать хроническое воспаление, способствуя развитию заболевания.

Дополнительно ученые использовали методы машинного обучения для прогнозирования риска MASLD. Среди наиболее значимых факторов оказались индекс массы тела, показатели обмена веществ и наличие Helicobacter pylori.

Ранее ученые выяснили, что проблемы с деснами влияют на развитие неалкогольной жировой болезни печени.

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