Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом

Премьер Израиля Нетаньяху признал наличие разногласий с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него есть разногласия с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

Нетаньяху рассказал, что периодически в отношениях с Трампом у них возникали разные мнения.

«Он президент США и делает то, что хорошо для Соединенных Штатов. Я являюсь премьер-министром Израиля и делаю то, что важно и хорошо для Израиля», — признал он.

При этом Нетаньяху отметил, что в большинстве случаев интересы Израиля и США совпадают. По его мнению, страны являются настоящими союзниками.

Ранее Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля. По его словам, у стран одна цель в Иране. «Мы хотим, чтобы Иран отказался от своей программы создания ядерного оружия», — отметил Нетаньяху.

