Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля

Нетаньяху заявил, что в отношениях США и Израиля нет разногласий

Между США и Израилем нет разногласий. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News.

«Америка называла нас образцовыми союзниками, поскольку мы, в отличие от многих ваших так называемых союзников, действительно сражаемся бок о бок с вами», — высказался он.

По словам политика, у США и Израиля одна цель в Иране. «Мы хотим, чтобы Иран отказался от своей программы создания ядерного оружия», — отметил Нетаньяху.

Ранее американские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам к новым ударам.

