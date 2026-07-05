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19:10, 5 июля 2026Мир

Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля

Нетаньяху заявил, что в отношениях США и Израиля нет разногласий
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Между США и Израилем нет разногласий. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News.

«Америка называла нас образцовыми союзниками, поскольку мы, в отличие от многих ваших так называемых союзников, действительно сражаемся бок о бок с вами», — высказался он.

По словам политика, у США и Израиля одна цель в Иране. «Мы хотим, чтобы Иран отказался от своей программы создания ядерного оружия», — отметил Нетаньяху.

Ранее американские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам к новым ударам.

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