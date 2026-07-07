СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:12, 7 июля 2026Силовые структуры

В России назвали организацию теракта в Дамаске возможной провокацией ГУР Украины

ТАСС: Теракт в Дамаске мог быть организован ГУР Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress.com

Источник ТАСС в российских силовых структурах назвал организацию теракта в Дамаске возможной провокацией Главного управления разведки (ГУР) Украины.

«По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что по замыслу ГУР, президента Франции Эммануэля Макрона должны были предупредить о взрыве сотрудники ведомства и таким образом якобы спасти ему жизнь, однако французские спецслужбы самостоятельно узнали о готовящемся теракте.

Утром 7 июля рядом с отелем, в котором остановился Макрон в ходе своего визита в Сирию, произошли взрывы. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны взрывы, после чего начал подниматься дым.

Как отмечает Al-Ikhbaria, взрывы в Дамаске произошли вследствие детонации самодельных взрывных устройств. Минимум 18 человек пострадали в результате происшествия, среди них четверо полицейских. Уточнялось, что местное МВД обнаружило взрывные устройства еще до их активации, но саперы не успели их разминировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не операция. Это война». В Кремле высказались об СВО и вероятности третьей мировой, а также дали Европе четыре совета

    Песков назвал главный голос России на международной арене

    Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом

    В России назвали организацию теракта в Дамаске возможной провокацией ГУР Украины

    Песков рассказал о встрече Зеленского с Путиным в 2019 году

    Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

    Стали известны последствия удара баллистических ракет по Одессе

    105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

    «Мировому спорту быть. Быть с Россией!» Как в России отреагировали на восстановление Олимпийского комитета в МОК?

    Врач оценил влияние кофе на здоровье простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok