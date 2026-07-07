ТАСС: Теракт в Дамаске мог быть организован ГУР Украины

Источник ТАСС в российских силовых структурах назвал организацию теракта в Дамаске возможной провокацией Главного управления разведки (ГУР) Украины.

«По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что по замыслу ГУР, президента Франции Эммануэля Макрона должны были предупредить о взрыве сотрудники ведомства и таким образом якобы спасти ему жизнь, однако французские спецслужбы самостоятельно узнали о готовящемся теракте.

Утром 7 июля рядом с отелем, в котором остановился Макрон в ходе своего визита в Сирию, произошли взрывы. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны взрывы, после чего начал подниматься дым.

Как отмечает Al-Ikhbaria, взрывы в Дамаске произошли вследствие детонации самодельных взрывных устройств. Минимум 18 человек пострадали в результате происшествия, среди них четверо полицейских. Уточнялось, что местное МВД обнаружило взрывные устройства еще до их активации, но саперы не успели их разминировать.

