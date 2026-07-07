Взрывы произошли недалеко от отеля с Макроном

Рядом с отелем, в котором остановился президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Сирию, произошли взрывы. Об этом сообщает Reuters.
«В столице Сирии Дамаске возле отеля, где остановился Макрон, прогремели взрывы. После взрыва были перекрыты дороги и приняты меры безопасности», — сообщил агентству источник в службе безопасности.
По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны взрывы, после чего начал подниматься дым.
В администрации Макрона сообщили, что он не слышал взрывов, направляясь на встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.
Ранее Макрон вновь появился в солнцезащитных очках на публике в Сирии. Он стал первым лидером страны Европейского союза (ЕС), посетившим республику после смены власти в декабре 2024 года.