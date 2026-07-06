Макрон прилетел в Сирию в солнцезащитных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках в Дамаске

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках в помещении. Об этом сообщает РИА Новости.

Французский лидер прибыл в Дамаск вечером, его встретил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани. Отмечается, что Макрон не стал снимать аксессуар в помещении.

Макрон стал первым лидером страны Европейского союза (ЕС), посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 года.

В конце июня внешний вид французского лидера на встрече с султаном Омана привлек внимание публики. Макрон встретил гостя в костюме и солнцезащитных очках, которые неоднократно становились предметом споров в прессе и соцсетях. Как заявила специалист по деловому протоколу Татьяна Николаева, солнцезащитные очки нужно снимать во время разговора глаза в глаза. Она отметила, что ношение солнцезащитных очков во время разговора допустимо в том случае, если у человека проблемы с глазами.