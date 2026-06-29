Макрон одним решением нарушил этикет на встрече с султаном Омана

Эксперт Николаева о Макроне: Солнцезащитные очки нужно снимать при разговоре глаза в глаза

Солнцезащитные очки нужно снимать во время разговора глаза в глаза, рассказала специалист по деловому протоколу Татьяна Николаева. Так о привлекшем внимание публики внешнем виде президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом эксперт высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Есть общие рекомендации по поводу ношения солнцезащитных очков, в том числе и в деловом этикете. Но надо сказать, что и деловой, и светский этикет в этом плане не сильно различаются. Если солнце, то надеть очки можно, но когда с человеком разговаривают глаза в глаза, то их нужно снять», — сообщила Николаева.

Специалист отметила, что ношение солнцезащитных очков во время разговора допустимо в том случае, если у человека проблемы с глазами.

«Но насколько нам известно, Макрон вроде не этими болезнями страдает. Если они встретились, посмотрели друг другу в глаза, здесь очки нужно снять, а потом пошли рядом, не глядя друг на друга, а глядя вперед, то тут можно надеть», — заключила она.

Ранее стало известно, что внешний вид французского лидера на встрече с султаном Омана привлек внимание публики. Макрон встретил гостя в костюме и солнцезащитных очках, которые неоднократно становились предметом споров в прессе и соцсетях.

