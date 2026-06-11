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03:29, 11 июня 2026Мир

США и Иран начали боевые действия в районе Персидского залива. Перед этим Трамп и Пентагон анонсировали мощные удары

Mehr сообщило о боях США и Ирана в районе Персидского залива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом заявило иранское агентство Mehr.

Уточняется, что звуки взрывов раздаются на иранских островах Кешм и Хенгам.

В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами

Mehr

Взрывы также раздались в районе иранской провинции Фарс. По информации Mehr, там может работать система противовоздушной обороны (ПВО).

Иран объявил о закрытии прохода через Ормузский пролив из-за атак США

Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Как объявили в центральном штабе военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», это связано с атаками США.

В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов

Центральный штаб командования ВС Ирана

Там подчеркнули, что Вооруженные силы Ирана будут атаковать любое судно, которое будет пытаться пройти через пролив.

Власти Ирана также привели Вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Об этом заявило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник. Военный источник сообщил, что ВС Ирана могут наносить ответные удары по объектам США.

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США начали наносить дополнительные удары по целям в Иране

Вооруженные силы США начали наносить по целям в Иране дополнительные удары. Центральное командование (CENTCOM) заявило, что они осуществляются в целях самообороны.

Силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны сегодня в 17:15 (00:15 по московскому времени, — прим. «Ленты.ру») по восточному времени по многочисленным целям в Иране по указанию главнокомандующего

CENTCOM

Там также пояснили, что эти удары стали ответом на «необоснованную и продолжающуюся» агрессию Исламской Республики.

Хегсет анонсировал мощные удары по Ирану в ночь на 11 июня

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана.

США готовы к сделке с Ираном, Тегеран должен ее принять или столкнуться с действиями американских военных

Пит Хегсетглава Пентагона

В первую очередь американские военные будут атаковать критическую инфраструктуру Исламской Республики, добавил он.

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Трамп обсудил удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп до начала атак провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану. Как сообщал Axios, один из рассматриваемых вариантов — проведение операции крупного масштаба, но кратковременной по продолжительности, с целью заставить Иран изменить свою позицию в переговорах.

Накануне Трамп заявил, что США намерены вновь нанести сильный удар по Ирану. «Мы собираемся сегодня атаковать их, и атаковать их очень сильно. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолет», — указал глава государства.

Американский лидер сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности.

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