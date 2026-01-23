Продажам российского газа в Европу пообещали новый обвал

МЭА: В 2025-2028 годах поставки газа из России в ЕС упадут на 33 млрд кубометров

В период с 2025-го по 2028 годы поставки в Евросоюз российского газа, как трубопроводного, так сжиженного природного (СПГ), упадут в общей сложности на 33 миллиарда кубометров. Такой прогноз содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Главной причиной такой динамики станет отказ стран объединения от газового сотрудничества с Москвой из-за продолжения боевых действий на Украине. В 2026-м году, согласно прогнозу МЭА, поставки по трубопроводу упадут на 2-3 миллиарда кубометров, а СПГ — на 6-7 миллиардов после регазификации. В 2027-м падение должно составить 5-6 миллиардов кубометров по трубе и 20 миллиардов в виде СПГ, а в 2028-м — 13 миллиардов и 20 миллиардов кубометров соответственно.

В октябре прошлого года Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа региона от российского газа с 1 января 2028 года. Подписание новых газовых контрактов запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты необходимо завершить в период до 17 июля 2026 года. Последними должны быть завершены долгосрочные контракты. Отдельно импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещается с 25 апреля текущего года, а по долгосрочным — с 1 января 2027-го.

Падение совокупного экспорта российского СПГ в 2025 году МЭА оценивает в семь процентов. Поставки с крупнейшего в стране СПГ-завода «Ямал СПГ» сократились на 7,5 процента.