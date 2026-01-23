Реклама

Экономика
11:27, 23 января 2026Экономика

Масштабы падения экспорта российского сжиженного газа оценили

МЭА: Экспорт российского сжиженного природного газа упал на семь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков / ТАСС

В 2025 году Россия столкнулась с падением экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По его данным, сокращение поставок этого энергоносителя на внешний рынок связано с международными санкциями в отношении «СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк». Экспорт с крупнейшего в стране завода, «Ямал СПГ», также сократился примерно на 7,5 процента в годовом исчислении (или на два миллиарда кубометров).

В общей сложности, несмотря на спорадические поставки в Китай, российский экспорт СПГ сократился примерно на 7 процентов в годовом исчислении (или на 3 миллиарда кубометров).

По словам вице-премьера России Александр Новака, в 2025 году глобальный спрос на газ вырос примерно на процент, причем основной рост был обеспечен за счет Европы и Северной Америки. Особенно быстро растет сегмент сжиженного природного газа (СПГ). С 2000 года мировой экспорт данного энергоносителя увеличился почти в четыре раза, дойдя почти до 430 миллионов тонн в 2025-м.

