Экономика
16:00, 22 января 2026Экономика

Мировой экспорт одного энергоносителя вырос почти в четыре раза

Новак: С 2020 года мировой экспорт СПГ вырос почти в четыре раза
Кирилл Луцюк

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В 2025 году глобальный спрос на газ вырос примерно на процент, причем основной рост был обеспечен за счет Европы и Северной Америке. Об этом на страницах журнала «Энергетическая политика» написал вице-премьер России Александр Новак.

Он констатировал, что по итогам 2025 года спрос на газ в мире составил 4,3 триллиона кубических метров. Причем особенно быстро растет сегмент сжиженного природного газа (СПГ). С 2000 года мировой экспорт данного энергоносителя увеличился почти в четыре раза, дойдя до почти 430 миллионов тонн в прошлом году.

Новак не исключил, что в ближайшие пять-десять лет мировой экспорт СПГ имеет шансы вырасти до 600-650 миллионов тонн. Главными драйверами этой динамики станут такие государства, как Китай и Индия. На долю этих государств придется до 40 процентов мирового прироста спроса.

В конце декабря прошлого года Новак признал, что довести производство СПГ к 2030 году до 100 миллионов тонн и занять 20 процентов мирового рынка у России пока не выходит. Задержку он объяснил санкциями, которые препятствуют резкому повышению продаж этого энергоносителя на мировом рынке.

