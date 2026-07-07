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00:30, 7 июля 2026Наука и техника

Японская станция пролетела мимо астероида на сверхмалой дистанции

Японская АМС Hayabusa-2 пролетела мимо астероида Торифунэ на сверхмалой дистанции
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: JAXA, The University of Tokyo, Chiba Institute of Technology, Institute of Science Tokyo, AIST, Paris Observatory, IAC

Японская автоматическая межпланетная станция (АМС) Hayabusa-2 пролетела мимо астероида Торифунэ на сверхмалой дистанции. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

По данным агентства, АМС приблизилась к астероиду на расстояние около 500 метров. Снимки Торифунэ на сверхмалой дистанции можно посмотреть на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований.

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В марте 2019-го агентство сообщило, что миссия Hayabusa-2 коснулась поверхности астероида Рюгу, выстрелила пятиграммовой танталовой пулей в небесное тело и захватила отскочившие от его поверхности образцы материи.

Миссия Hayabusa-2 запущена ракетой H-IIA 202 в декабре 2014 года с космодрома Танэгасима (Япония). Околоземного астероида Рюгу, относящегося к группе Аполлона, космический аппарат достиг в июне 2018 года. В сентябре того же года контейнер MINERVA (MIcro-Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid) II-1 с парой роботов Rover-1A и Rover-1B миссии впервые в мире совершил мягкую посадку на поверхность астероида.

В настоящее время миссия Hayabusa-2 продлена для исследования других небесных тел.

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