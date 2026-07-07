Участнику нападения на посольство России в Киеве вынесли приговор

Участника нападения на посольство России в Киеве приговорили к 9 годам колонии

Мосгорсуд заочно приговорил участника нападения на посольство России в Киеве в 2016 году Романа Рагозина к девяти годам колонии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«(Мосгорсуд) признал гражданина Украины Рагозина Романа Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 («нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях осложнения международных отношений») УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет заочно», — сообщили в суде.

Уточняется, что также с Рагозина и других ранее осужденных солидарно взыскали 1 845 365 рублей.

В марте 2016-го участники акции в поддержку находившейся тогда в российском СИЗО и впоследствии осужденной украинской военнослужащей Надежды Савченко попытались поджечь посольство РФ в Киеве. Активисты бросили в него несколько коктейлей Молотова.