Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:48, 7 июля 2026Силовые структуры

Участнику нападения на посольство России в Киеве вынесли приговор

Участника нападения на посольство России в Киеве приговорили к 9 годам колонии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мосгорсуд заочно приговорил участника нападения на посольство России в Киеве в 2016 году Романа Рагозина к девяти годам колонии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«(Мосгорсуд) признал гражданина Украины Рагозина Романа Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 («нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях осложнения международных отношений») УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет заочно», — сообщили в суде.

Уточняется, что также с Рагозина и других ранее осужденных солидарно взыскали 1 845 365 рублей.

В марте 2016-го участники акции в поддержку находившейся тогда в российском СИЗО и впоследствии осужденной украинской военнослужащей Надежды Савченко попытались поджечь посольство РФ в Киеве. Активисты бросили в него несколько коктейлей Молотова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением

    Ситуацию с ПВО на Украине описали словами «американские ракеты летят по домам украинцев»

    Украинский БПЛА влетел в высотку в российском городе

    Участнику нападения на посольство России в Киеве вынесли приговор

    Зеленский забил тревогу из-за случившегося в Вишневом после ударов России

    В Германии сообщили о нехватке яиц

    Родившийся без пениса мужчина лишился девственности в 45 лет

    Японская станция пролетела мимо астероида на сверхмалой дистанции

    Два российских региона остались без света из-за атаки ВСУ

    Раскрыта сумма потерь ЕС после отказа от российских энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok