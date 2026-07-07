Зеленский забил тревогу из-за случившегося в Вишневом после ударов России

Зеленский признал факт вторичной детонации в Вишневом после ударов ВС России

Угроза вторичной детонации в городе Вишневое Киевской области после ударов ВС России подтвердилась. Случившееся признал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации», — сообщил украинский лидер.

Зеленский отметил, что он ждет от Службы безопасности республики (СБУ) и разведки детального расследования инцидента.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились снаряды с обедненным ураном. Он обвинил президента Украины в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.