Цена российской нефти впервые упала ниже нового потолка Евросоюза

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На этой неделе стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в балтийском порту Приморск опустилась до минимальных с весны 47,4 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные трейдеров сообщает Reuters.

В результате она впервые оказалась ниже нового ценового потолка Евросоюза, который в сентябре был изменен с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара.

Российская нефть дешевеет на фоне общего снижения котировок. По состоянию на 17 октября стоимость эталонного сорта Brent приближается к 60 долларам за баррель — минимуму с мая этого года. Главной причиной такой динамики стало снижение напряженности на Ближнем Востоке из-за подписания договора между Израилем и ХАМАС.

На этом фоне рынок вновь обратил внимание на усилия ОПЕК+ по возвращению доли на рынке и увеличение добычи, что грозит ростом предложения при стагнации спроса. В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз профицита на рынке нефти в 2026 году до четырех миллионов баррелей в сутки.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что по итогам 2025 года добыча нефти в России сократится на один процент по сравнению с прошлым годом — до 510 миллионов тонн.

