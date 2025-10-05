Экономика
Восемь стран ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти с ноября

Россия и еще семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в ноябре
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Восемь стран ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки в дополнение к 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Об этом говорится на сайте организации.

Уточняется, что эта корректировка будет действовать с 1 ноября. В заявлении также говорится, что страны ОПЕК+ подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой избыток добычи начиная с января 2024 года.

Согласно достигнутой договоренности, Россия планирует увеличить среднесуточную добычу нефти на 41 тысячу баррелей, достигнув отметки в 9,532 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали до минимума с начала лета. По мнению, эксперта «БКС Экспресс» Андрея Мамонтова, падение происходит из-за опасений глобального переизбытка предложения на фоне увеличения добычи со стороны ОПЕК+.

