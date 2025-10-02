Экономика
13:39, 2 октября 2025Экономика

Цены на нефть упали до минимума с начала лета

Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые с 6 июня
Дмитрий Воронин

Фото: Umit Bektas / Reuters

Нефть марки Brent подешевела 2 октября до минимумов с начала лета, упав ниже 65 долларов за баррель впервые с 6 июня. На минимуме показатель достигал 64,81 доллара, скорректировавшись к моменту написания материала до 65,06, свидетельствуют данные Investing.

«Цены на нефть снижаются из-за опасений глобального переизбытка предложения, поскольку ОПЕК+ намерена увеличить объемы добычи нефти», — пишет в связи с этим эксперт «БКС Экспресс» Андрей Мамонтов.

Стоимость нефти, менее недели назад превышавшая 70,5 доллара за баррель на фоне усиления рисков более ограниченного предложения из России, стала падать на текущей неделе. В частности, во вторник ее обвалила публикация в Bloomberg о том, что Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман якобы собираются прибегнуть к ускоренному выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч баррелей в сутки в течение трех месяцев.

В ОПЕК после этого заявили, что такие утверждения «совершенно не соответствуют действительности».

