Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:03, 30 сентября 2025Экономика

ОПЕК опровергла обвалившее стоимость нефти сообщение

ОПЕК опровергла данные о наращивании добычи, из-за которых подешевела нефть
Дмитрий Воронин

Фото: ded pixto / Shutterstock / Fotodom  

В ОПЕК опровергли появившуюся 30 сентября информацию о планах стран-участниц ОПЕК+ рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч баррелей в сутки в течение трех месяцев. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает «Интерфакс».

На фоне приведенных Bloomberg данных — агентство ссылалось на одного из делегатов — стоимость нефти обвалилась во вторник до 65,65 доллара за баррель марки Brent.

«Эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. В настоящее время обсуждение предстоящей встречи между министрами еще не началось», — подчеркнули в ОПЕК, призвав СМИ действовать аккуратнее и «не подпитывать ненужные спекуляции на нефтяном рынке».

На фоне заявления падение стоимости нефти скорректировалось. Цена к моменту написания материала составляла 66,5 доллара за баррель.

В ОПЕК+ входят восемь стран — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Reuters ожидает, что они, вероятно, примут решение повысить квоты на добычу с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    В Москве открыли уникальную трассу

    Названо максимально допустимое количество кофе в день

    Россияне нашли редчайший клад времен Великого княжества Литовского

    В центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов

    Лампа вспыхнула в российской школе и попала на видео

    Лоси прогулялись возле МКАД и попали на видео

    Украина попыталась ударить по российскому региону

    Доктор Мясников назвал неожиданное последствие секса для мужчин

    Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости