ОПЕК опровергла обвалившее стоимость нефти сообщение

ОПЕК опровергла данные о наращивании добычи, из-за которых подешевела нефть

В ОПЕК опровергли появившуюся 30 сентября информацию о планах стран-участниц ОПЕК+ рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч баррелей в сутки в течение трех месяцев. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает «Интерфакс».

На фоне приведенных Bloomberg данных — агентство ссылалось на одного из делегатов — стоимость нефти обвалилась во вторник до 65,65 доллара за баррель марки Brent.

«Эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. В настоящее время обсуждение предстоящей встречи между министрами еще не началось», — подчеркнули в ОПЕК, призвав СМИ действовать аккуратнее и «не подпитывать ненужные спекуляции на нефтяном рынке».

На фоне заявления падение стоимости нефти скорректировалось. Цена к моменту написания материала составляла 66,5 доллара за баррель.

В ОПЕК+ входят восемь стран — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Reuters ожидает, что они, вероятно, примут решение повысить квоты на добычу с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки.