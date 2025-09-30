Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 30 сентября 2025Экономика

Цены на нефть опустились до минимума с 22 сентября

Стоимость нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $66 впервые с 22 сентября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ходе торгов во вторник, 30 сентября, стоимость декабрьского фьючерса на эталонную североморскую марку нефти Brent опустилась ниже отметки в 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме котировки сырья падали до уровня в 65,65 доллара за баррель. Столь низких значений не фиксировалось на бирже с 22 сентября. Ближе к 15:35 по московскому времени стоимость нефти незначительно отыграла падение и поднялась до отметки в 65,85 доллара. Тем не менее снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 1,85 процента.

Материалы по теме:
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
24 сентября 2025
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
23 января 2025

Снижению сырьевых котировок способствуют в том числе риски переизбытка предложения на глобальном рынке из-за планок стран-участниц ОПЕК+ заметно нарастить добычу. В первой половине сентября они договорились увеличить суточный показатель в октябре на 137 тысяч баррелей.

Мировой спрос, предупреждают аналитики, вряд ли будет расти столь же стремительно. Его по-прежнему сдерживают торговые войны, спровоцированные резким ужесточением торговой политики США в отношении большинства стран. Сдержать падение сырьевых котировок, полагают эксперты американского инвестбанка JP Morgan, могут угрозы введения более жестких западных санкций против российской нефти и снижение ее импорта со стороны крупнейших покупателей в лице Китая, Индии и Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Китайский J-20 в «режиме зверя» попал на видео

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости