18:47, 5 сентября 2025Экономика

Мировые цены на нефть упали

Цены на нефть Brent приблизились к минимуму за три месяца
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: RachenStocker / Shutterstock / Fotodom  

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу, 5 сентября, снижаются более чем на 2,5 процента, приближаясь к минимуму за последние три месяца. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:30 по московскому времени на минимуме их стоимость доходила до 65,07 доллара за баррель. Ниже, до 65,01 доллара, она опускалась только 13 августа.

Котировки падают на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти в США, что усилило опасения по поводу спроса, а также ожиданий дальнейшего снятия ограничений на добычу странами ОПЕК+. Участники соглашения обсудят вопрос в воскресенье, если решение будет принято, рынок столкнется с ростом предложения.

Как отмечает Commerzbank, если восемь стран ОПЕК+ договорятся о новом увеличении добычи, давление на нефтяные котировки серьезно усилится, так как уже сейчас имеется значительный риск избытка предложения. В то же время в JP Morgan считают, что угрозы введения более жестких санкций против российской нефти могут сдержать падение цен.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю августа среднесуточные морские поставки нефти из России достигли максимума с начала лета, при этом дисконты на нее выросли.

