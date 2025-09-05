Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 5 сентября 2025Экономика

Поставки нефти из России по морю взлетели

ЦЦИ: Суточный экспорт российской нефти по морю вырос до максимума с начала лета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В последнюю неделю августа суточные отгрузки российской нефти по морю взлетели на 21 процент по сравнению с предыдущим периодом — до 455 тысяч тонн в сутки, что стало максимумом за лето. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего выросли поставки через порт Приморск, до 180 тысяч тонн в сутки (плюс 72 процента). Также на 42 процента возрос экспорт из портов Азово-Черноморского бассейна.

Аналитики отмечают, что взлет поставок из портов Балтики в Китай объясняется возможностью провести судно через Северный морской путь в период летней навигации.

По данным сервиса отслеживания морских перевозок, 28 процентов российского экспорта в последнюю неделю лета было отправлено в Китай, 14 процентов — в Турцию. Чуть более половины партий вышли из портов без указания пункта назначения, но в ЦЦИ уверены, что 80 процентов этих объемов будут направлены в Индию.

Вместе с тем дисконты на российскую нефть постепенно растут, что связывают с угрозой усиления санкционного давления со стороны США. В первую очередь скидок требуют индийские покупатели, поскольку у них есть возможность выбора среди поставщиков.

Опрошенные изданием эксперты не считают, что снижение потолка цен с 60 до 47,6 доллара за баррель, предпринятое Евросоюзом и рядом других стран, существенно повлияет на экспорт. Отказ США присоединиться к пересмотру порога снимает основную угрозу для поставщиков.

Еще одной причиной увеличения морского экспорта при падении дисконтов могут стать проблемы с переработкой внутри страны, что связано с ударами по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за временной остановки ряда предприятий в России скапливаются дополнительные объемы сырья, которые отправляются на экспорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам назвали время продления аномального тепла

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости