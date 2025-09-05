Поставки нефти из России по морю взлетели

ЦЦИ: Суточный экспорт российской нефти по морю вырос до максимума с начала лета

В последнюю неделю августа суточные отгрузки российской нефти по морю взлетели на 21 процент по сравнению с предыдущим периодом — до 455 тысяч тонн в сутки, что стало максимумом за лето. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего выросли поставки через порт Приморск, до 180 тысяч тонн в сутки (плюс 72 процента). Также на 42 процента возрос экспорт из портов Азово-Черноморского бассейна.

Аналитики отмечают, что взлет поставок из портов Балтики в Китай объясняется возможностью провести судно через Северный морской путь в период летней навигации.

По данным сервиса отслеживания морских перевозок, 28 процентов российского экспорта в последнюю неделю лета было отправлено в Китай, 14 процентов — в Турцию. Чуть более половины партий вышли из портов без указания пункта назначения, но в ЦЦИ уверены, что 80 процентов этих объемов будут направлены в Индию.

Вместе с тем дисконты на российскую нефть постепенно растут, что связывают с угрозой усиления санкционного давления со стороны США. В первую очередь скидок требуют индийские покупатели, поскольку у них есть возможность выбора среди поставщиков.

Опрошенные изданием эксперты не считают, что снижение потолка цен с 60 до 47,6 доллара за баррель, предпринятое Евросоюзом и рядом других стран, существенно повлияет на экспорт. Отказ США присоединиться к пересмотру порога снимает основную угрозу для поставщиков.

Еще одной причиной увеличения морского экспорта при падении дисконтов могут стать проблемы с переработкой внутри страны, что связано с ударами по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за временной остановки ряда предприятий в России скапливаются дополнительные объемы сырья, которые отправляются на экспорт.