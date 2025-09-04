Экономика
Еще одна страна снизила потолок цен для российской нефти

Канада вслед за Европой снизила потолок цен для нефти из РФ до $47,6 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Myles Barfield / Shutterstock / Fotodom  

Власти Канады вслед за Евросоюзом и рядом других европейских стран объявили о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара. Об этом говорится на сайте правительства республики.

Для тех перевозчиков, что успели погрузить партию на судно и передадут ее покупателю в течение 45 дней с момента ужесточения условий, ограничения действовать не будут.

В сообщении подчеркивается, что эти меры стали частью более широкой стратегии Канады, направленной на лишение России финансовых средств для ведения боевых действий на Украине.

Накануне, 3 сентября, в силу вступил новый потолок цен для компаний из Евросоюза. Он запрещает европейским компаниям участвовать в транспортировке российской нефти и предоставлении сопутствующих услуг в случае, если партия сырья продана по цене выше ограничений.

К изменению условий пока не присоединились США, которые три года назад вместе со своими союзниками стали авторами такого типа ограничений. Американским компаниям по-прежнему разрешается участвовать в транспортировке нефти из России в случае, если та продается дешевле 60 долларов за баррель.

Накануне Минэкономразвития сообщило, что в августе средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемого для налогообложения (отличается от фактической в большую сторону), составила 57,55 доллара за баррель. На этом фоне среднесуточные доходы российского бюджета от продажи нефти упали до минимума за 2,5 года.

