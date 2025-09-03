Экономика
13:36, 3 сентября 2025Экономика

Нефтегазовые доходы России упали до минимума

Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов в августе до минимума за 2,5 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fanjianhua / freepik

По итогам августа нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета составили 505 миллиардов рублей, что на 10,5 миллиарда рублей меньше их ожидаемого месячного объема. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

С января 2023 года, когда вступил в силу ценовой потолок, хуже ситуация с продажей нефти и газа была только два месяца назад — в июне НГД опустились до 494,8 миллиарда рублей. Однако с учетом того, что в августе на один день больше, среднесуточный размер нефтегазовых доходов бюджета стал минимальным за 2,5 года.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составил 675,7 миллиарда рублей, что стало лучшим показателем с апреля, но рост возмещения акциза и демпферных выплат нефтяным компаний оказался выше.

По сравнению с июлем нефтегазовые доходы упали более чем в полтора раза, поскольку на предыдущий месяц пришлась ежеквартальная выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В сентябре Минфин ожидает, что общий объем нефтегазовых доходов окажется на 21 миллиард рублей ниже базового уровня.

С 3 сентября вступает в силу изменение потолка цен на нефть, введенного европейскими странами. С продержавшегося 2,5 года уровня в 60 долларов за баррель он опустился до 47,6 доллара. Компаниям Евросоюза запрещено участвовать в транспортировке российской нефти и предоставлении сопутствующих услуг, если стоимость партии выше этого уровня.

Ранее российские СМИ сообщили, что дефицит федерального бюджета России в 2025 году может превысить уровни, заложенные в него после майских корректировок, то есть 3,7 триллиона рублей.

