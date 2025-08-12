Еще одна страна Европы снизила потолок цен на российскую нефть

Правительство Швейцарии: Потолок цен на нефть из РФ снижен до 47,6 доллара

После того как Европейский союз снизил потолок цен на российскую нефть, его примеру последовала Швейцария. Об этом сообщило правительство страны на официальном сайте.

Берн понизил ценовой лимит на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель. Кроме того, под санкции попали 105 кораблей, которые считаются относящимися к так называемому теневому флоту России.

Также заморожены активы 14 физических и 41 юридического лица. Им запрещен въезд в Швейцарию и транзит через нее. В число новых лиц и организаций, попавших под рестрикции, вошли российские и международные компании, трейдеры российской сырой нефти и компании, связанные с военно-промышленным комплексом.

Тем временем Швейцария столкнулась с серьезными проблемами, вызванными тарифной политикой США. Вашингтон ввел 39-процентные пошлины на импорт из этой европейской страны, и эксперты теперь предсказывают ей «ужасный сценарий».