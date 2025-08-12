Мир
Швейцария ввела новые санкции против России

Швейцария расширила санкционный список против РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Winz / Getty Images

Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) расширила санкционный список против России. Об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).

В санкционный список вошли 14 физических и 41 юридическое лицо, а также введены ограничения на деятельность более чем сотни морских судов из третьих стран, связанных с Россией.

Новые ограничительные меры против России вступят в силу уже сегодня, 12 августа.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

