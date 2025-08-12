Швейцария ввела новые санкции против России

Швейцария расширила санкционный список против РФ

Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) расширила санкционный список против России. Об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).

В санкционный список вошли 14 физических и 41 юридическое лицо, а также введены ограничения на деятельность более чем сотни морских судов из третьих стран, связанных с Россией.

Новые ограничительные меры против России вступят в силу уже сегодня, 12 августа.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.