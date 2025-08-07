Одна из самых богатых стран Европы столкнулась с ужасным сценарием

Handelsblatt: Чудовищное бремя пошлин США уничтожит экспортный бизнес Швейцарии

Воздействие американских пошлин на экономику Швейцарии стало ужасным сценарием, считают в Ассоциации технологической промышленности (Swissmem) этой страны. Заявление этой организации процитировало издание Handelsblatt.

Ассоциация назвала 39-процентные тарифы США чудовищным бременем, которое обрекает на гибель местный экспортный бизнес, работающий в технологической отрасли. Особенно ситуацию усугубляет то, что для конкурентов из Европейского союза и Японии Вашингтон установил более низкие тарифы.

В такой ситуации бизнес-ассоциация Economiesuisse призывает к дальнейшим переговорам, так как соглашение о скорейшем снижении тарифа крайне необходимо. Федеральный президент и министр финансов Карин Келлер-Саттер и министр экономики Ги Пармелен лично отправились в Вашингтон, но в четверг утром вернулись ни с чем. Они сумели пообщаться только с госсекретарем Марко Рубио.

До этого Швейцарию назвали одной из главных проигравших стран Европы в противостоянии с США. Теперь экономику этого государства ждет серьезный удар. В частности, под угрозой оказалась часовая промышленность.

Есть версия, что Берн надеется ублаготворить Вашингтон, сделав некое привлекательное предложение, подробности которого пока не разглашаются.